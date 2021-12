V. Lengvarský: Som za akýkoľvek spôsob motivácie ľudí na očkovanie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je za akýkoľvek spôsob motivácie ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády.

Foto: TASR – Martin Baumann

Priznal, že nevie, koľko ľudí by finančná odmena, ktorú navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO), mohla motivovať na takýto krok. Zdôraznil však, že celá pandémia je drahá. Riešiť podľa neho treba najmä to, aby sa Slovensku podarilo dosiahnuť kolektívnu imunitu, preto nechce porovnávať to, či by sa pol miliardy eur nedalo v zdravotníctve využiť lepšie.

"Verím, že aj do zdravotníctva pôjdu peniaze, ktoré sa využijú na rozumné veci,"

dodal s dôvetkom, že na to, aby sa k aktuálnej pandemickej situácii urobili určité závery, prešiel od začiatku lockdownu ešte krátky čas. Hovorí však, že pacientov v nemocniciach mierne ubudlo. Treba podľa neho sledovať trendy.

