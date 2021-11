V. Lengvarský: Zdravotníci zažívajú neprijateľné situácie

Slovenskí zdravotníci zažívajú situácie, ktoré sú už neprijateľné. V utorok to po návšteve najväčšej slovenskej nemocnice, Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Niektoré veci sú pre neho "nepredstaviteľné".

"Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa o našich pacientov starajú, či sú to lekári a sestry v nemocniciach, v ambulanciách, príslušníci záchranných zdravotníckych služieb, epidemiológovia, laboranti a všetci tí, ktorí denno-denne bojujeme za zachovanie funkčnosti zdravotníckeho systému a za to, aby sa naše zdravotníctvo mohlo znovu nadýchnuť, a takisto celý štát,"