V Ľvove spozorovali americkú herečku Angelina Jolie

To, či sa Jolie, ktorá sa dlhodobo venuje humanitárnym projektom, nachádza na návšteve Ukrajiny v rámci svojho postu v UNHCR, nebolo bezprostredne známe.

Novinárka Maja Pidhorodecká zverejnila na sociálnej sieti Facebook video, ktoré zachytáva Jolieovú v ležérnom oblečení a s ruksakom ako vstupuje do kaviarne v Ľvove ležiacom pri hraniciach s Poľskom.

Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



