V. Mosnára v prípade ublíženia na zdraví odsúdili na štyri roky

EASYFOTO TASR - Ivan Kríž

V tomto staršom prípade, ktorý sa datuje od februára 2015, ho minulý rok koncom septembra odsúdil Okresný súd (OS) v Bratislave na štyri roky odňatia slobody. Vladimír M. sa odvolal a trest, ktorý mu udelil prvostupňový súd, pokladal za neprimeraný. Na proces ho eskortovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže z väzby, kde sa nachádza od januára tohto roka v prípade vraždy Basternáka.

Podľa obžaloby Vladimír M. oslovil známeho Denisa D., aby jeden lekár dostal bitku. Konkrétne, aby ho zbil teleskopickým obuškom a ak by to nevyšlo, mal mu podpáliť auto. Zato mu sľúbil 1500 eur a do skutku mali byť zapojené dovedna štyri osoby.

OS Bratislava I vyhodnotil podľa odvolacieho KS v Bratislave vec správne a rozhodol tiež správne. KS tak vo štvrtok zamietol odvolanie obžalovaného, skutok bol podľa predsedu trojčlenného senátu KS preukázaný. Verdikt je právoplatný a nie je možné voči nemu sa odvolať. Trest by si mal Mosnár odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Mosnár sa nevyjadril novinárom k svojmu vzťahu k Alene Zs. a ani k vražde Basternáka. Mosnár bol v minulosti jej bývalým šoférom. Alena Zs. aktuálne čelí obžalobe spoločne s podnikateľom Marianom K. a ďalšími troma osobami v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Mosnár spoločne s Romanom O. a aj Alenou Zs. je obvinený z vraždy exprimátora Hurbanova. Toho zastrelili v júli 2010.

Za vraždu Basternáka je odsúdený Štefan Kaluz, ktorý tiež pracoval v DKFB. Táto známa bezpečnostná služba patrila jednému zo štyroch bosov bratislavskej skupiny sýkorovcov Františkovi Borbélymu. Borbély si aktuálne odpykáva osemročný trest za drogovú trestnú činnosť a za to, že finančne prispel na to, aby podpálili auto jednému z bratislavskej skupiny piťovcov. K činom sa priznal a súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel s prokurátorom. Budúci rok môže Borbély, ktorý bol súdený aj v mediálne známom prípade vydierania bývalej Krčmy u Matúša, požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.

TASR