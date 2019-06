V okrese Rožňava prišiel o život 28-ročný motocyklista

„Podľa doterajších zistení mal muž z Rožňavského okresu so svojím motocyklom predchádzať vozidlá na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou a náhle vojsť do jazdnej dráhy 43-ročnému vodičovi smerujúcemu s vozidlom Ford Galaxy od mesta Rožňava na obec Betliar, ktorý na križovatke ulíc odbočoval vľavo smerom na Betliarsku Mašu. Po zrážke utrpel motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol”