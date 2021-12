V pondelok by mal ŠTS v Pezinku vyhlásiť rozsudky v dvoch kauzách

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku by mal v pondelok (13. 12.) vyhlásiť rozsudky v dvoch kauzách. Doobeda by sa mali dozvedieť verdikt starosta Dolného Chotára František Dora a ďalší traja obžalovaní. Poobede by mal súd vyniesť ortieľ aj nad údajnou hlavou bratislavskej pozemkovej mafie Tiborom Hamarom spolu s ďalšími obžalovanými.