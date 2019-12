V prípade usmrtenia muža v Bratislave pátra po srbsky hovoriacich mužoch - VIDEO

V prípade nedeľného (8. 12.) incidentu na Námestí SNP v Bratislave, pri ktorom zomrel 22-ročný cudzinec, vedie polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Policajti zároveň pátrajú po mužoch, ktorí boli zachytení kamerovým systémom a svojimi informáciami by mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu. Malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov.