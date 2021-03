V. Remišová: Riešením sú predčasné voľby alebo odchod Matoviča a Sulíka

V koalícii podľa Remišovej rokovali desiatky hodín a momentálne dospeli rokovania do takého stavu, že vidí dve možnosti riešenia.

vyhlásila.

"Prvé riešenie, a je to veľmi zlé a najhoršie riešenie, sú predčasné voľby, ktoré by viedli k dlhotrvajúcemu chaosu,"

skonštatovala s tým, že by to bola obrovská zrada pre občanov, ktorí dali tejto koalícii dôveru. Druhé riešenie je podľa nej odchod Sulíka, ale aj Matoviča z vlády.

"Viem, že je to ľudsky nepríjemné, ale v tomto momente to vidím aj vzhľadom na rokovania ako jediné riešenie,"

doplnila Remišová.

Vládna kríza sa podľa nej nemôže naťahovať.

"Čo sa týka dvoch mojich kolegov, spravili veľké chyby, ale teraz idú urobiť najväčšiu chybu svojho života, a to je rozbiť túto vládu. Bola by to najväčšia chyba, pretože ja si neviem predstaviť, ako by sa dôvera voličov dala obnoviť, ak by strana, ktorá bola dvakrát vo vláde, dvakrát vládu rozbila,"