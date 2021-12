V. Remišová vyzvala prezidentku, aby priamo podporila povinné očkovanie

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka.

Foto: TASR

"Tieto pravidlá, akékoľvek sú, či už je to COVID automat alebo lockdown, nie sú ani dlhodobé, ani udržateľné riešenia. Zaočkovanie čo najväčšej časti obyvateľstva je považované za riešenie pandémie na celom svete bez ohľadu na charakter spoločenského usporiadania,"

uviedla Remišová s tým, že sa na tom zhodujú vyspelé krajiny sveta.

Strana Za ľudí si podľa nej uvedomuje citlivosť témy, no poukázala na vysoké počty úmrtí na ochorenie COVID-19. Podčiarkla potrebu urobiť všetko na ochranu životov a zdravia ľudí. Aj preto by podľa nej hlava štátu mala jasne a priamo podporiť zavedenie povinného očkovania. "Neustále sa opakujúce lockdowny nie sú riešením," podotkla vicepremiérka s tým, že ničia ekonomiku, pracovné miesta i spoločnosť.

Remišová v tejto súvislosti apelovala i na lídrov súčasnej opozície. Pripomenula, že v minulosti aj jej predstavitelia zavádzali povinné očkovania proti vírusovým ochoreniam pre určité skupiny obyvateľstva. Očakáva preto, že podporia aj povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. "To by bolo férové a nebolo by to pokrytecké," uviedla.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň informoval, že by mal v stredu (8. 12.) vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť.

"Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné,"

poznamenal. Povinné očkovanie s následným vymáhaním podľa jeho slov nateraz nechcú zaviesť. Naopak, dosiahnuť chcú, aby sa ľudia zaočkovali z vlastnej vôle.

TASR