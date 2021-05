V Rudne nad Hronom pomáha s odstraňovaním škôd aj 25 vojakov

„Situácia v Rudne nad Hronom je naozaj vážna. V prvom rade nám je nesmierne ľúto ľudského života, ktorý si vyžiadala nárazová povodňová vlna. Na základe požiadavky krízového štábu sme obci poskytli sily a prostriedky na odstránenie následkov povodne, pričom naši vojaci budú spolu so zložkami Hasičského a záchranného zboru pomáhať, dokedy to bude potrebne. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia v obci čím skôr stabilizovala,“