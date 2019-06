V Šali po májových zápisoch má väčšina mestských škôl plné stavy

Počet detí zapísaných do materských škôl (MŠ) v Šali postupne klesá. Kým v školskom roku 2016/2017 navštevovalo škôlky 768 detí, o rok neskôr to už bolo 742 a v tomto roku 715 detí. Po tohtoročnom zápise by desať mestských šalianskych škôlok malo navštevovať 706 škôlkarov.