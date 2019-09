V tíme strany T. Druckera budú aj poslanci K. Cséfalvayová a M. Fedor 

Foto: SITA

Medzi Druckerovými spolupracovníkmi sú aj vysokoškolská pedagogička a sociálna pracovníčka Andrea Gállová, starosta obce Dvory nad Žitavou a poľnohospodár Branislav Becík, ekonóm a manažér Radomír Šalitroš či Zuzana Dolinková zo Zväzu ambulantných poskytovateľov. V tíme je aj Tomáš Kuča, ktorý s Druckerom spolupracoval už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim (Smer-SD).

„Toto sú kľúčoví ľudia v témach, ktoré chceme presadzovať. V prvom rade majú záujem niečo urobiť, nie sú nastavení na kádrovanie, s kým nepôjdem a čo nebudem robiť, ale naopak, čo chcem presadiť”

– vyhlásil Drucker. V nasledujúcich týždňoch chce predstaviť ďalšie mená svojich spolupracovníkov. V októbri plánuje prezentovať aj detailný program a na ustanovujúcom sneme strany si riadne zvoliť orgány strany.

V súvislosti so vznikajúcou stranou Dobrá voľba sa skloňovalo aj meno Pellegriniho (Smer-SD). Drucker vo štvrtok povedal, že "všeličo sa popíše, vznikajú šumy a ide o zbytočnú špekuláciu". Ako podotkol, s Pellegrinim nekomunikuje a podľa neho nie je ani vhodné vytvárať z Dobrej voľby prostriedok pre Pellegriniho.

To, s akými politickými stranami si vie predstaviť spoluprácu. Drucker nespresnil, otázky považoval za hypotetické. Vymedzil sa však voči extrémizmu i aktivitám, ktoré by mali ohroziť členstvo Slovenska v EÚ či NATO. Výhradu má aj k niektorým ľuďom vo vedení Smeru-SD, Roberta Fica považuje za osobu, s ktorou by mal problém, aby sa zúčastňovala akoukoľvek formou na vedení krajiny. Podotkol však, že spoluprácu so Smerom-SD či stranou Andreja Kisku Za ľudí vylučovať dopredu nebude. „Počkáme, ako dopadnú parlamentné voľby”– poznamenal Drucker.

Deklaruje, že volebnú kampaň budú financovať z pôžičiek a úverov členov strany. "Tie budú vrátené, keď prekročíme zvoliteľnosť do parlamentu," uviedol Drucker s tým, že volebnú kampaň odhaduje na 700.000 eur. Odmieta, že by za stranou stáli oligarchovia. On sám chce do strany investovať desiatky tisíc eur. Financovanie má byť zverejnené aj na transparentnom účte.

Zástupcovia Dobrej voľby vo štvrtok predstavili aj priority strany, ktorými sú silná prorodinná politika, spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých, dôstojná starostlivosť o seniorov a zraniteľných občanov, fungujúci a poctivý štát, sebestačná poľnohospodárska politika, regionálna politika, podpora vedy, výskumu či turizmu.

Drucker minulý týždeň odovzdal na ministerstve vnútra v Bratislave takmer 30.000 podpisov od občanov a podal žiadosť o registráciu svojej politickej strany Dobrá voľba.

TASR