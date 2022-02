V tuneli Sitina vymenia centrálny riadiaci systém,v piatok ho na 54 hodín uzavrú

V bratislavskom diaľničnom tuneli Sitina vymenia centrálny riadiaci systém (CRS). Vyžiada si to jeho úplnú uzáveru na 54 hodín, a to od piatka (25. 2.) od 22.00 do pondelka (28. 2.) do 4.00 h. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že osobné autá i nákladná doprava budú presmerované na obchádzkové trasy.