V Záhrebe sa zrútil neznámy objekt; mohol to byť dron z Ukrajiny

Podľa chorvátskej tlačovej agentúry HINA sa objekt zrútil vo štvrtok o 23.00 h miestneho času. Polícia v piatok našla na mieste dopadu kráter a dva padáky. Na fotografiách, ktoré publikovali miestne médiá, bolo vidieť kovové kusy trosiek a niečo, čo vyzeralo ako časť krídla.

Podľa portálu The War Zone mohlo ísť o ukrajinské prieskumné bezpilotné lietadlo sovietskej výroby typu Tu-141. Táto informácia sa však nedala bezprostredne overiť.

"(Dron) musel vážne zlyhať a preletieť z Ukrajiny do Chorvátska cez celé Maďarsko alebo časti susedných krajín. Ukrajinské hranice sú od Záhrebu vzdialené 350 míľ (563 kilometrov)," uviedol americký portál, ktorý pripomenul, že Kyjev po ruskej invázii uviedol do prevádzky vysokorýchlostné drony zo sovietskej éry. Ukrajina je jediným známym súčasným prevádzkovateľom dronov typu Tu-141.

Video of the crash site of an unknown object in #Zagreb.



The mayor of the #Croatian capital said there is no indication that it was an intentional act.



The circumstances are being investigated. pic.twitter.com/VpMCDdRDR4