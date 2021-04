Valášek: Cesta Matoviča do Ruska zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej vládnej krízy

Let ministra financií a expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) do Ruska ovplyvní podľa slov poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Valáška slovenskú domácu a zahraničnú politiku. Skonštatoval to na sociálnej sieti. Cesta podľa neho zvyšuje možnosť ďalšej koaličnej krízy. Valášek sa nazdáva, že Matovič bude akýmsi ministrom pre všetko a nevzdal sa úplne svojej agendy z premiérskych čias. Poukázal aj na súvislosť so zhromaždením ruskej armády na hraniciach Ukrajiny.