Vedenie NR SR si pripomenulo 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

"Uplynulo 100 rokov od pre nás významnej zmluvy, kde sa upravili hranice, a zmluvy fungovania novej povojnovej Európy po prvej svetovej vojne. Dalo to základ nášmu štátu, vzniklo Československo,"

povedal Kollár.

Poznamenal, že hoci sa názory na Trianon líšia, nemali by sme sa pozerať do minulosti, ale do budúcnosti a na to, aký vzťah má momentálne krajina so susedným Maďarskom.

"Za posledných desať rokov sa vzťahy veľmi urovnali a sú nadštandardne dobré. Ak budeme pokračovať, tak sa všetky krivdy a neprávosti budú môcť zabudnúť a vyblednú,"

zdôraznil.

Podľa Pellegriniho by si malo Slovensko a Maďarsko v tomto smere zobrať za vzor Francúzsko a Nemecko.

"Dokázali prekonať staré, historické krivdy a príkoria, ktoré si navzájom robili, a, naopak, založili európsky projekt, z ktorého profituje aj Slovensko,"

pripomenul. Vyzval zároveň na pestovanie dobrých korektných vzťahov so susednými krajinami, starostlivosť o menšiny a neotváranie tém, ktoré otvárať netreba.

Grendel sa pri príležitosti výročia poďakoval všetkým politikom, ústavným činiteľom a predstaviteľom spoločenského života obidvoch krajín, teda Slovenska a Maďarska, za to, že prispeli k tomu, že susedské vzťahy oboch štátov sú na historicky najlepšej úrovni. Šeliga v tejto súvislosti odkázal, aby sa vyhláseniami, memorandami a inými snahami nerozdúchavali napätia a konflikty. Laurenčík verí, že ani o ďalších 100 rokov sa nič nezmení a krajina bude mať také hranice, aké v súčasnosti má.

Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Spojené štáty, Francúzsko a Taliansko) a Maďarska. Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov Uhorska. Trianonská mierová zmluva je súčasťou versaillského mierového systému.

