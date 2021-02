Vláda neschválila uznesenie o nákupe vakcíny Sputnik, vetovala ho strana Za ľudí

Foto: Plus jeden deň

"Veľmi ma mrzí, že koaličný partner dnes vytiahol najsilnejšiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku vôbec ani baviť nebudeme,"

uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že práve spomínané uznesenie malo umožniť ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) zaobstarať vakcíny od Ruskej federácie.

"Mali sme predbežný prísľub dodania týchto vakcín už na koniec februára v dávke pre 80.000 ľudí,"

uviedol Krajčí. Premiér ďalej povedal, že ľudia na Slovensku čakajú, kým sa dostanú na rad s očkovaním, a veľké množstvo by sa chcelo dať zaočkovať len vakcínou Sputnik V.

Krajčí s Matovičom pripomenuli, že uznesenie bolo napísané ústretovo, snažili sa o kompromis. Sputnik V by sa podľa návrhu mohol na Slovensku použiť len po kladnom posúdení ŠÚKL alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou. Strana Za ľudí podľa neho zablokovala nákup vakcíny Sputnik V na Slovensku. Minister pripomenul, že očkovanie vakcínou Sputnik V by bolo dobrovoľné a realizovalo by sa vo vyhradených vakcinačných centrách.

Uznesenie, ktoré pripravil Krajčí, odôvodňovalo nákup vakcíny Sputnik V odporúčaním Pandemickej komisie vlády SR a ďalších odborníkov, zhoršujúcou sa epidemickou situáciou na Slovensku, ako aj nestabilnými a meškajúcimi dodávkami vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou aobstarávaných Európskou komisiou.

