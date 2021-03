Vláda obmedzila pobyt v prírode do 20.00 h, rekreáciu v zahraničí úplne zakázala

Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti opatrenia. Obe zmeny platia od štvrtka 25. marca. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.