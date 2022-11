Vláda ponúka zdravotníkom príspevok, Lengvarský nevylúčil núdzový stav

Vláda ponúka zdravotníkom, ktorí ostanú v nemocniciach, stabilizačný príspevok. Po stredajšom rokovaní ústredného krízového štábu o tom informovali premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ilustračná fotka: TASR

Snaha o podpísanie memoranda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) podľa premiéra nateraz stroskotala. Pokiaľ lekári naplnia hrozbu hromadných výpovedí, Lengvarský navrhne vláde zavedenie núdzového stavu od 1. decembra.

Príspevok pre lekárov má predstavovať 10.000 eur, tí s atestáciou by zároveň dostali 1000 eur za každý rok praxe, dokopy maximálne 30.000 eur. Pre ostatných zdravotníkov má byť príspevok 5000 eur.

"V ťažkej dobe budeme potrebovať zaviesť stabilizačný príplatok pre všetkých zdravotníkov v nemocniciach, ktorí 1. decembra a naďalej budú poskytovať zdravotnú starostlivosť," povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Ponuka na podpísanie dodatku k pracovnej zmluve je podľa jeho slov platná do konca novembra.

Príspevok bude lekárom vyplatený v decembri, na tri roky dopredu. Matovič však zdôraznil, že lekárov to k ničomu neviaže. "Ak si zdravotník z troch rokov odrobí len rok a rozhodne sa ísť preč, vráti dve tretiny príspevku, ale jednu tretinu si necháva," vysvetlil. Celkovo má na tento účel ísť 400 miliónov eur. "Robíme to z ušetrených príspevkov tento rok," dodal Matovič.

Skonštatoval, že príspevok má byť na jednej strane prejavom vďaky za zvládanie náročného obdobia počas pandémie nového koronavírusu a na druhej strane prejavom, že to vláda myslí so zdravotníctvom vážne. Dodal, že vzhľadom na situáciu je ponuka vlády na zvýšenie koeficientov pri platoch lekárov neplatná a tým, čo ostanú v nemocniciach, ponúkajú stabilizačný príspevok.

Matovič poukázal na dlhé rokovania s Lekárskym odborovým združením. Kritizoval, že keď už považovali rokovania o siedmich z osem požiadaviek odborárov za takmer dohodnuté, prišli s novými. Tie by podľa jeho slov stáli ďalších 70 miliónov eur.

"Stratil som ilúzie, že je to poctivé vyjednávanie s dobrým úmyslom," podotkol.

Vzhľadom na hrozbu výpovedí lekárov musí podľa jeho slov štát prísť s nejakými krokmi a musí hovoriť aj o ostatných pracovníkoch v nemocniciach. Tvrdí, že napríklad o sanitároch, sestrách či fyzioterapeutoch a ďalších zdravotníckych povolaniach v nemocniciach s LOZ nehovorili. Avizoval ďalšie rokovanie s lekárskymi odborármi na štvrtok o 11.00 h.

Lengvarský avizoval, že ak do stredy 30. novembra nedôjde k dohode, predloží na vládu návrh na vyhlásenie núdzového stavu pre celú krajinu.

"Ústredný krízový štáb odporučil vyhlásenie núdzového stavu, v prípade, že do stredy nedôjde k dohode, predložíme to na vládu," vyhlásil. Cieľom je podľa jeho slov mobilizácia záchranných služieb a ich krytie. Matovič ubezpečil, že núdzový stav nebude slúžiť na to, aby niekoho do niečoho nútil.

"Lekárom to môže prikazovať len svedomie," skonštatoval. Premiér verí, že k vyhláseniu núdzového stavu nepríde.

TASR