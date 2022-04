Vláda: Seniori by mohli dostávať rodičovský dôchodok

Seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Ten by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.