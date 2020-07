Vláda: Vymenovala 53 nových prednostov okresných úradov

Michal Deraj - foto: TASR

Ľudí na post prednostov vyberalo OĽaNO. Celkovo sa má obsadiť 72 miest. Politicky nominovaný bude podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) len šéf úradu, pričom ostatní pracovníci sa majú vyberať podľa odbornosti. OĽaNO vyberá podľa premiéra prednostov OÚ preto, lebo úrady sú v gescii ministra vnútra Romana Mikulca, ktorého nominovalo OĽaNO.

Premiér minulý týždeň vyzval verejnosť, aby zhodnotila nominantov na šéfov OÚ, nazval to "verejnou lustráciou". Hnutie následne dostalo od verejnosti 970 hodnotení, z toho polovica bola podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša pozitívna.

Vláda v stredu vymenovala:



1. Jozefa Chynoranského do funkcie prednostu Okresného úradu Malacky



2. Katarínu Sowiňsku do funkcie prednostky Okresného úradu Senec



3 Michala Deraja do funkcie prednostu Okresného úradu Dunajská Streda



4. Jána Duranského do funkcie prednostu Okresného úradu Galanta



5. Romana Súckeho do funkcie prednostu Okresného úradu Piešťany



6. Františka Sádeckého do funkcie prednostu Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom



7. Andreja Tordu do funkcie prednostu Okresného úradu Považská Bystrica



8. Pavla Juska do funkcie prednostu Okresného úradu Prievidza



9. Petra Paulíka do funkcie prednostu Okresného úradu Partizánske



10. Stanislava Tomiča do funkcie prednostu Okresného úradu Myjava



11. Mariána Herdela do funkcie prednostu Okresného úradu Púchov



12. Evu Hajdamárovú do funkcie prednostky Okresného úradu Nitra



13. Ladislava Hamrana do funkcie prednostu Okresného úradu Nové Zámky



14. Dionýza Solára do funkcie prednostu Okresného úradu Šaľa



15. Dagmar Kačírekovú do funkcie prednostky Okresného úradu Topoľčany



16. Hanu Kováčikovú do funkcie prednostky Okresného úradu Zlaté Moravce



17. Kamila Rumana do funkcie prednostu Okresného úradu Žilina



18. Pavla Ľorka do funkcie prednostu Okresného úradu Dolný Kubín



19. Danicu Hollú do funkcie prednostky Okresného úradu Námestovo



20. Michala Drábika do funkcie prednostu Okresného úradu Bytča



21. Annu Barillovú do funkcie prednostky Okresného úradu Kysucké Nové Mesto



22. Miroslava Poliaka do funkcie prednostu Okresného úradu Turčianske Teplice



23. Jána Kaššáka do funkcie prednostu Okresného úradu Tvrdošín



24. Ondreja Filipiaka do funkcie prednostu Okresného úradu Brezno



25. Natáliu Telekovú do funkcie prednostky Okresného úradu Lučenec



26. Petra Pavlíka do funkcie prednostu Okresného úradu Rimavská Sobota



27. Martinu Mészáros Bariakovú do funkcie prednostky Okresného úradu Zvolen



28. Michala Zdychu do funkcie prednostu Okresného úradu Žiar nad Hronom



29. Miloša Zimana do funkcie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica



30. Ivanu Hukeľovú do funkcie prednostky Okresného úradu Detva



31. Eriku Turanovú do funkcie prednostky Okresného úradu Krupina



32. Svetlanu Václavíkovú do funkcie prednostky Okresného úradu Poltár



33. Igora Škvarlu do funkcie prednostu Okresného úradu Revúca



34. Drahomíra Vaculčiaka do funkcie prednostu Okresného úradu Žarnovica



35. Františka Högera do funkcie prednostu Okresného úradu Prešov



36. Jána Paľu do funkcie prednostu Okresného úradu Bardejov



37. Silviu Cukrovanú do funkcie prednostky Okresného úradu Humenné



38. Jozefa Bednára do funkcie prednostu Okresného úradu Poprad



39. Michala Iľkanina do funkcie prednostu Okresného úradu Svidník



40. Petra Harvana do funkcie prednostu Okresného úradu Stropkov



41. Michala Sopka do funkcie prednostu Okresného úradu Medzilaborce



42. Evalda Štofíka do funkcie prednostu Okresného úradu Snina



43. Zuzanu Vozár Kakaščíkovú do funkcie prednostky Okresného úradu Košice - okolie



44. Máriu Dudžákovú do funkcie prednostky Okresného úradu Spišská Nová Ves



45. Mariána Škirdu do funkcie prednostu Okresného úradu Sobrance

dňom 16. júla 2020.



46. Branislava Borovského do funkcie prednostu Okresného úradu Bratislava



47. Ľuboša Slobodu do funkcie prednostu Okresného úradu Trnava



48. Pavla Dlábika do funkcie prednostu Okresného úradu Levice



49. Jozefa Repaského do funkcie prednostu Okresného úradu Liptovský Mikuláš



50. Martina Dolinaja do funkcie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica



51. Máriu Rechovú do funkcie prednostky Okresného úradu Veľký Krtíš



52. Vladimíra Škáru do funkcie prednostu Okresného úradu Kežmarok



53. Mariána Smoradu do funkcie prednostu Okresného úradu Levoča

dňom 1. augusta 2020.

TASR