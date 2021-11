Vláda zavádza lockdown pre nezaočkovaných, oznámil premiér 

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil to vo štvrtok premiér Eduard Heger (OĽANO). Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní sú podľa jeho slov momentálne najohrozenejší, robia to pre ich ochranu. Hromadné podujatia budú podľa neho len pre zaočkovaných, no sprísni sa režim. Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, nebudú môcť chodiť do nákupných centier či reštaurácií.