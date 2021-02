Vo veku 59 rokov zomrel poslanec NR SR Ľubomír Petrák

Úprimnú sústrasť vyjadril na sociálnej sieti poslanec Smeru-SD a exminister práce Ján Richter.

napísal.

K Richterovým slovám sa pridala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

"Je mi to úprimne ľúto. Poznala som ho osobne, bol síce poslancom za stranu Smer, no počas môjho pôsobenia v opozícii viedol parlamentný výbor pre vzdelávanie, ktorého som bola členkou. Napriek tomu, že sme na niektoré otázky mali diametrálne odlišné názory, bol to človek kultivovaného dialógu, človek, ktorý vedel preukázať rešpekt aj kolegom v opozícii, človek ktorý počúval, skrátka politik, s ktorým si viete predstaviť konštruktívnu spoluprácu napriek tomu, že stojíte na opačných brehoch politického spektra,"