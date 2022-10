Vodič zaspal za volantom, zdemoloval autobusovú zastávku v Hrkovciach

Vozidlo Mazda zrámovalo autobusovú zastávku v obci Hrkovce v okrese Levice.

Foto: polícia

Nehoda sa stala v pondelok (3. 10.) Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre poľský vodič zaspal za volantom. Vozidlom prešiel do protismeru, kde narazil do zastávky, ktorú zdemoloval a následne narazil do auta zaparkovaného na opačnej strane cesty.

Ako doplnila polícia, v protismere v tej chvíli nešlo iné vozidlo a na zastávke sa nikto nenachádzal. Z nehody vyviazol vodič bez zranení. Udalosť vyšetruje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach.

TASR