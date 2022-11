Vodič zrazil muža, zachyteného o auto ho vliekol niekoľko kilometrov

Doposiaľ nezistené auto zrazilo v noci na utorok 53-ročného chodca na ceste od obce Leles na Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov.

Foto: polícia

"Po zrážke došlo k zachyteniu chodca o podvozok, pričom vozidlo takto vlieklo osobu cez Kráľovský Chlmec až do obce Pribeník, kde došlo k jej uvoľneniu," informovala polícia na sociálnej sieti.

Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície, ktorý v súvislosti s dopravnou nehodou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s trestným činom neposkytnutia pomoci.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová spresnila, že k dopravnej nehode došlo v pondelok (28. 11.) okolo 17.30 h. Telo chodca zachyteného o podvozok auta sa uvoľnilo v Pribeníku pred jedným z rodinných domov na Hlavnej ulici, pričom ostalo ležať v strede cesty. Zranenia, ktoré chodec utrpel, boli nezlučiteľné so životom. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, bude zisťované pri nariadenej pitve.

Bližšie okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania. Polícia po neznámom vozidle a jeho vodičovi intenzívne pátra.

"Polícia sa so žiadosťou o pomoc obracia na verejnosť, aby v prípade, ak v čase dopravnej nehody prechádzali okolo a majú jej priebeh zachytený na videozázname, prípadne disponujú inými relevantnými informáciami, ktoré by polícii mohli pomôcť pri vyšetrovaní tejto tragickej udalosti, to oznámili osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, na známom bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na oficiálnej stránke na sociálnej sieti Polícia SR – Košický kraj," uviedla Mésarová.

TASR