VOĽBY2020: B. Bugár odstúpi z funkcie predsedu Mosta-Híd

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odstúpi zo svojej funkcie. Povedal to na tlačovej konferencii po sčítaní viac ako 60 percent hlasov vo voľbách. Podľa svojich slov bude naďalej pomáhať strane, nechcel však povedať, kto by mal byť jeho nástupcom. "Je to vec vnútorných štruktúr," dodal s tým, že sa o tom bude hovoriť na sneme strany.