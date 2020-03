VOĽBY2020: Najviac krúžkov získal I. Matovič, P. Pellegrini predbehol R. Fica 

Najviac preferenčných hlasov v sobotňajších voľbách do Národnej rady (NR) SR získal líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý kandidoval zo 150. miesta na kandidátke hnutia. Získal 498.740 preferenčných krúžkov. Po ňom nasleduje premiér, volebný líder a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini so 413.555 preferenčnými hlasmi. Vyplýva to z predbežných výsledkov parlamentných volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.