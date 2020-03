VOĽBY2020: Neoficiálnym víťazom je OĽaNO s 25,02 % hlasov, do NR SR ide šesť strán

Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov. Vyplýva to zo zverejnených neoficiálnych výsledkov na stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR po spočítaní všetkých volebných okrskov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí.