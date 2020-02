VOĽBY2020: R. Fico: Smer-SD už s Mostom-Híd neráta, prajem mu 2,99 percenta

Smer-SD na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR a ani do budúcna neráta s hlasmi Mosta-Híd. Vo štvrtok to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odmieta tvrdenia svojho koaličného partnera, že koalícia so Smerom-SD strane poškodila. Mostu-Híd podľa jeho slov uškodila lenivosť predsedu strany Bélu Bugára.