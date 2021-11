Vstupenky na rizikové športové podujatia sa majú predávať len na meno

Vstupenky na rizikové športové podujatia sa budú predávať len na meno a priezvisko, pričom organizátor bude povinný umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka so vstupenkou. Vyplýva to z novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.