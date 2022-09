VW môže presunúť výrobu z východnej Európy, ak bude nedostatok plynu

Nemecká automobilka Volkswagen (VW) by mohla presunúť výrobu z domáceho trhu aj z krajín východnej Európy, ak by súčasný nedostatok plynu pokračoval aj po najbližšej zime. To ukazuje, do akej miery energetická kríza vyvolaná inváziou Ruska na Ukrajinu môže zasiahnuť do európskeho priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.