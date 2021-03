Za ľudí rokovali s OĽANO, chcú štvorkoalíciu, dvere pre SaS majú otvorené

povedala novinárom Remišová s tým, že každý z partnerov mal určité požiadavky, "nezmieriteľné červené čiary".

dodala. Poslanecký klub je podľa šéfky Jany Žitňanskej jednotný, chce rokovať o štvorkoalícii.

Ani líder SaS Richard Sulík podľa Remišovej nepredpokladá, že premiér Igor Matovič (OĽANO) podá demisiu bez toho, aby bolo všetko dohodnuté a vystaví tak krajinu chaosu.

ozrejmila.

"Ak SaS a pán Sulík povie, nejdeme za rokovací stôl, kašleme na vás, keď to povedia takto jasne, tak aj my sa zariadime," skonštatoval podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Zároveň zopakoval, že jeho funkcia podpredsedu parlamentu je k dispozícii, keďže to žiadal aj Matovič. Dodal, že ako strana dali jasný "deadline". "Keď sa to do pondelka nevyrieši, ja odchádzam,"