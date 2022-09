Za prechovávanie do gramu marihuany nemá podľa novely hroziť väzenie

Za prechovávanie nepatrného množstva marihuany nemá po novom hroziť väzenie. Týkalo by sa to ľudí, ktorí by nemali pri sebe viac ako gram marihuany, respektíve 100 miligramov účinnej látky. Zmenu navrhuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v novele Trestného zákona.

Ilustračná fotka: TASR

"Návrhom sa sleduje cieľ obmedziť dosahy ukladania trestu odňatia slobody, a to aj v jeho podmienečnej forme, na sťažené spoločenské uplatnenie prevažne mladistvých delikventov z dôvodu niekoľkoročného zápisu odsúdenia v ich registri trestov," argumentuje rezort v dôvodovej správe. V prípade opakovaného spáchania skutku v rámci 24 mesiacov, ako aj v prípade držby malého množstva (pri marihuane do desať gramov), by mal hroziť trest odňatia slobody do troch rokov.

V súčasnosti je horná trestná sadzba za prechovávanie omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu jeden, respektíve dva roky väzenia. Ročný trest hrozí, ak ide o množstvo, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie. Horná hranica dva roky platí momentálne pre množstvo, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku dávky.

Ministerstvo navrhuje aj rozdelenie drogových trestných činov do štyroch skutkových podstát. Zavádza sa tiež osobitná skrutková podstata trestného činu v súvislosti s pestovaním rastlín a húb obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky. Aj tu sa v základnej skutkovej podstate, teda pri nepatrnom množstve (do dvoch rastlín), navrhuje iba trest nespojený s odňatím slobody. V závislosti od závažnosti trestnej činnosti sa navrhuje trestná sadzba odňatia slobody od jedného do 20 rokov. Najvyššia hrozí v prípade spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti viacerých osôb. Tiež za pestovanie týchto rastlín v mimoriadne veľkom množstve alebo v pozícii člena nebezpečného zoskupenia.

Upúšťa sa tiež od doterajšieho určovania množstva pri drogových trestných činoch cez pojmy "jednorazová dávka" a"cena na čiernom trhu". Návrh novely Trestného zákona chce okrem iného motivovať sudcov k udeľovaniu alternatívnych trestov. Priniesť má aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody. Spolu s novelou Trestného poriadku je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

