Za vysokú rýchlosť a mobil za volantom by mohol hroziť zákaz činnosti

Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, telefonovanie za volantom bez systému "voľné ruky" alebo používanie mobilného zariadenia by mohol po novom hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti na šesť mesiacov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.