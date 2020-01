Zabitie Solejmáního je v rozpore s medzinárodným právom, zhodli sa opoziční...

Foto: Erfan Kouchari/Tasnim News Agency via AP

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska je názoru, že násilie plodí len násilie. Myslí si, že teraz by mal zaznieť hlas svetových politikov, aby sa "násilie neeskalovalo", ale aby sa viedol dialóg.

„Slovensko je súčasťou Severoatlantickej aliancie (NATO) a po dohode s ňou by sme sa mali rozhodnúť, čo sa stane a ako sa stane”

– uviedol na margo stiahnutia slovenských vojakov z Iraku.

Predseda SaS Richard Sulík je za to, aby sa vojaci z ohrozeného územia stiahli. „Som za to, aby sme boli zodpovedný, vypočítateľný partner. Nemôžeme to robiť z večera do rána, takúto 'hurvýnek válku' akcie. To by poškodilo reputáciu Slovenska” – povedal Sulík. Návrhy predsedu Národnej rady SR Andreja Danka označil za "kraviny". Treba podľa neho s NATO rokovať s určitým cieľom.

Problémy by sa riešiť nemali zvyšovaním napätia a "bezhlavo vymýšľať sprostosti, ako robí pán Danko", myslí si líder koalície PS-Spolu Michal Truban.

Predseda hnutia KDH Alojz Hlina skonštatoval, že treba dať pozor na to, aké je medzinárodné právo. Otázkou je podľa neho, či Slovensko chce byť súčasťou celku alebo bude narábať so slovenskou vojenskou jednotkou podľa toho, kto sa ako vyspí.

„To tak nefunguje a keď sme v NATO a rešpektovali sme, že má veliteľa, tak to treba rešpektovať”

– hovorí Hlina.

Na situáciu v Iraku reagovala aj neparlamentná strana Socialisti.sk. Jej líder Eduard Chmelár zorganizoval pred budovou veľvyslanectva USA v Bratislave demonštráciu s cieľom upozorniť a protestovať voči krokom USA, ktoré vyvolávajú hrozbu vojnového konfliktu. Prišlo na ňu asi 50 ľudí. Na proteste označili zabitie Solejmáního za politickú vraždu a zdôraznili potrebu mieru na Blízkom východe. Ten podľa protestujúcich nebude možný, kým neodídu americkí vojaci.

Odsudzujúce stanovisko má aj parlamentná ĽSNS.

„Ľudová strana Naše Slovensko jednoznačne odsudzuje teroristický útok armády USA na vysokých predstaviteľov Iránu a Iraku”

– uviedla strana s tým, že USA "dlhodobo rozdúchavajú konflikty a vojny po celom svete, rozvracajú suverénne štáty a neustále zvyšujú napätie". Americká vláda podľa ĽSNS ignoruje medzinárodné právo a dohody. Podpredseda strany Milan Uhrík zdôrazňuje potrebu vojenskej neutrality Slovenska.

Iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabili minulý piatok (3. 1.) americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackom hlavnom meste Bagdad. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Irán za to prisľúbil "tvrdú odplatu".

TASR