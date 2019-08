Začiatok školského roka vyjde rodičov na vyše 100 eur, tvrdia finanční odborníci

„Z najnovších údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že veľká časť školských potrieb medziročne zdražela. Školský zošit v priemere o štyri percentá, poznámkový blok formát A4 či ceruzka o viac ako sedem percent a guľôčkové pero o deväť percent. Približne štvorpercentné zvýšenie ceny sa dotklo aj pastelových farbičiek a výkresov” – povedala analytička Poštovej banky Jana Glasová. Z prieskumu banky z roku 2017 vyplynulo, že za zošity väčšina rodičov utratí do 20 eur, podobnú sumu na začiatku školského roka investujú aj do peračníka a rovnakú sumu použijú aj pri úhrade písacích potrieb.

„Školské potreby pre jedno dieťa tak spolu s prezuvkami stoja od 50 do 150 eur. Skoro tretina opýtaných pritom pociťuje, že výdavky na školské potreby sa z roka na rok zvyšujú”

– doplnila hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.

Mnohí rodičia sa pripravujú na nástup svojho prváčika do školy dostatočne dopredu.

„Počiatočné nákupy na nástup prváčika či školáka do školy sú mimoriadnym výdavkom v rodine a treba sa naň pripraviť. Pre niekoho sú výdavky vo výške niekoľkých stoviek eur len zanedbateľná suma, iné rodiny však aj to môže dostať do finančných ťažkostí”