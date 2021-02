Začína sa proces s Lehelom Horváthom označovaným za hrobára gangu sátorovcov

Foto: Parameter

Obvinený je zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny, krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede, jednej vraždy a štyroch úkladných vrážd. Medzi zavraždenými je aj bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, ku ktorej sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Sátorovo telo sa doteraz nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac razy vykopali a ostatky premiestňovali.

Medzi ostatnými obeťami sú biele kone, ale aj jeden z ďalších bosov gangu Andrej Reisz. Ten bol označovaný za účtovníka skupiny.

Hrobár ho mal zavraždiť už v roku 2006 po dohode s ďalšími členmi skupiny sátorovcov. Prvej vraždy Čabu Kariku sa podľa obžaloby mal dopustiť už v roku 2003. Svoje obete obžalovaný zastrelil, pomlel v mlynčeku na mäso. Zakopával ich v areáli bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede.

Do väzby Lehela Horvátha poslal v apríli 2020 Najvyšší súd SR. Minulý rok ho Okresný súd v Trnave zbavil spod obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici. Oslobodený bol pre procesné chyby pri výsluchu poškodenej.

TASR