Zákaz fajčenia v reštauráciách by sa mohol rozšíriť aj na terasy 

Zákaz fajčenia v interiéroch reštaurácii by sa mohol rozšíriť aj na terasy, kde sa podávajú jedlá. Navrhujú to poslanci Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor (obaja nezaradení) a Marek Krajčí (OĽaNO) v novele zákona o ochrane nefajčiarov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.