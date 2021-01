Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára

Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára. Uplynulý víkend prijala vláda nové uznesenie, v ktorom prijala zákaz vychádzania v termíne od 27. januára do 7. februára. Pondelok 25. januára a utorok 26. januára v ňom neboli zahrnuté.

Vláda okrem toho v stredu rozšírila aj výnimky zo zákazu vychádzania.

Od 27. januára do prírody alebo za individuálnym športom v rámci okresu môžu po novom cestovať aj osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na COVID-19. Taktiež aj ľudia so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo so závažnou poruchou autistického spektra.