Zdravotné poisťovne garantujú Slovákom v Británii zdravotnú starostlivosť

Všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) pôsobiace na Slovensku garantujú Slovákom, ktorí sa nachádzajú vo Veľkej Británii, že v súvislosti s brexitom sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti do konca prechodného obdobia, teda do konca roka 2020, nič nemení a zdravotná starostlivosť im je garantovaná tak ako doteraz. TASR to potvrdili štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aj obe súkromné ZP Dôvera a Union.