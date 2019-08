Zdravotné poisťovne by mohli prispievať na zubné náhrady viac

Zdravotné poisťovne by mohli prispievať slovenským pacientom na zubné korunky či celkové snímateľné náhrady vo vyššej sume. Myslí si to Slovenská komora zubných technikov (SKZT), podľa ktorej by Ministerstvo zdravotníctva SR malo zreálniť ceny zubných náhrad z verejného zdravotného poistenia. Komora poukázala na to, že ceny v tejto oblasti neboli aktualizované viac ako dve desiatky rokov.