A. Zemanová: Budúcnosť Žitného ostrova je pre Slovensko kľúčová

priblížila Zemanová. Po následnom prediskutovaní si návrhy prevezmú odborníci, ktorí rozhodnú o konečnom riešení. Finálny materiál sa potom pripraví na vládu, uistila poslankyňa.

Návrhy pochádzajú nielen od odborníkov, ale aj od obyčajných ľudí či starostov, ktorí sú priamo zasiahnutí kontamináciou pitnej vody na Žitnom ostrove. Mnohí podľa Zemanovej navrhujú moderné technológie, ktoré by napríklad dokázali na mieste odstrániť a zneškodniť Vrakunskú skládku, ako jeden z najväčších priamych zdrojov znečistenia.

Koaličná poslankyňa poukázala aj na znečistenie vôd atrazínom, ktoré nie je dopátrané.

"Do dnešného dňa nevieme, odkiaľ sa to zobralo, či je to zakopaná čierna skládka so starými látkami, ktoré sa už nesmú používať, alebo to je z plošného použitia, alebo to bol trestný čin a niekto atrazín nalial do studne,"