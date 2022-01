Žena na trnavskej stanici spadla pod rozbiehajúci sa vlak - VIDEO

Trnavská polícia zverejnila na sociálnej sieti video zo železničnej stanice v Trnave, na ktorom 73-ročná žena chcela v pondelok (24.1.) naskočiť do rýchlika, spadla však pod rozbiehajúci sa vlak. Žena napokon vyviazla bez vážnejšej ujmy na zdraví.

Foto: polícia

"Krátko pred 22.00 h prijali železniční policajti oznámenie o páde ženy z nástupišťa. Po ich príchode na miesto už našli staršiu ženu sedieť na lavičke. Policajti zistili, že pri tom, ako chcela nastúpiť do už idúceho rýchlika, sa neudržala a spadla do medzery medzi nástupišťom a vlakovou súpravou. Pomáhať jej pri tom mala neznáma žena, pravdepodobne jej kamarátka. Idúci kolos ju našťastie nezachytil, podarilo sa jej dostať do priestoru pod nástupišťom. Na celý incident sa s hrôzou pozerali nielen cestujúci, ale aj rušňovodič z druhého vlaku, ktorý ihneď upozornil výpravkyňu. Tá dala urýchlene znamenie na zastavenie vlaku," opísala polícia.

Ženu sa podarilo vytiahnuť späť na nástupište bez zjavných poranení. Privolaní záchranári dôchodkyňu na mieste jednorazovo ošetrili.

Pre túto mimoriadnu udalosť mal rýchlik meškanie 30 minút. Policajti dôchodkyňu za jej nerozvážny čin a porušenie zákona predvolajú a budú obe ženy riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok im môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur.

TASR