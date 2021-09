Ženu vo Veľkom Mederi prepadol kvôli pár eur v byte, falošného policajta zadržali

Foto: Polícia

Celý prípad bol o to komplikovanejší, že žena po útoku stratila pamäť. Pomoc jej privolala suseda, ktorá zalarmovala aj políciu. 53 ročná žena bola prepadnutá vo svojom byte, v noci v meste Veľký Meder.

Muž jej mal zazvoniť na domový zvonec a povedať, Polícia, otvorte. Žena s neznámym mužom najskôr komunikovala cez zavreté dvere a no keď obeť nekonala ako si muž predstavoval, násilím sa dostal cez dvere do jej bytu. Ženu fyzicky napadol, udrel ju do tváre a tá po útoku stratila vedomie. Byt prehľadal a zobral jej kabelku s osobnými vecami, mobilný telefón a 7 eur. Prepadnutá žena bola hospitalizovaná v nemocnici a podľa lekárskej správy utrpela otvorenú ranu na hlave a zlomeninu na nohe.

Policajní kriminalisti ihneď preverili všetky kamerové záznamy a muža stotožnili. Dôkazy k trestnej činnosti získali aj v jeho dome v okr. Galanta, pri domovej prehliadke. Policajtom sa podarilo zaistiť vecnú stopu, ktorá sa zhodovala so stopou na mieste činu. Zo skutku ho nakoniec usvedčila aj samotná žena, ktorá ho opoznala pri rekognícii.

Obvinenému mužovi hrozí za uvedený skutok trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Muž zostáva naďalej v cele policajného zaistenia, až do rozhodnutia o jeho väzbe.