Zlý spánok môže stáť za dopravnými nehodami i za zníženým libidom

Neliečená spánková porucha dýchania, tzv. spánkové apnoe, súvisí so zdravotnými rizikami. Môže stáť za dopravnými nehodami aj za zníženým libidom. „Ide o psychické a sociálne následky, keď boli v súvislosti so spánkovými poruchami spozorované napríklad pokles duševnej výkonnosti, pokles libida, impotencia, zábudlivosť, zhoršenie sústredenosti či pamäti” – TASR na to upozornil lekár zo Spánkového laboratória v Bratislave Branislav Drugda.