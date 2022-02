Zmysluplná kariéra a zaujímavá práca v stabilnej spoločnosti: METRANS ponúka istotu, úspech a prácu v skvelej komunite

Rozprávali sme sa s Elenou Rajdlovou, riaditeľkou ľudských zdrojov spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.

Elena Rajdlová, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.

Ak sa povie METRANS, väčšina ľudí si predstaví hory kontajnerov týčiacich sa nad Dunajskou Stredou. Ako dlho pôsobí vaša spoločnosť na Žitnom ostrove, a čím sa vlastne zaoberá?

METRANS a.s. je medzinárodná spoločnosť so sídlom v Prahe, zaoberajúca sa intermodálnou, teda kombinovanou kontajnerovou dopravou. Minulý rok sme oslávili 30. výročie našej existencie, a na Slovensku, teda v Dunajskej Strede, pôsobíme ako METRANS /Danubia/, a.s. od roku 1999.

V Dunajskej Strede sme pôvodne sídlili v blízkosti železničnej stanice, ale vďaka rýchlemu rozvoju firmy sme sa neskôr presťahovali na Povodskú cestu, kde sme postavili náš vlastný terminál. Odvtedy sa METRANS neustále rozširuje. V súčasnosti staviame už náš štvrtý žeriav. Vďaka rozširovaniu a rastu terminálu využíva naše služby čoraz viac zákazníkov, a tým neustále narastá aj počet našich zamestnancov. Toto dokonca platí i pre nových investorov, ktorí sa pre región rozhodli, pretože Dunajská Streda je významnou dopravnou križovatkou.

Koľko máte v súčasnosti zamestnancov?

Ku koncu roku 2021 sme zamestnávali na Slovensku celkovo 600 ľudí. Z toho 40 zamestnancov máme v Košiciach, kde máme druhý, menší terminál. Tu v Dunajskej Strede máme približne 560 zamestnancov.

Odznievajúca pandémia spôsobila neistotu v mnohých oblastiach života. Ako ovplyvnila celosvetová pandémia spoločnosť METRANS a jej zamestnancov?

Pandémia samozrejme ovplyvnila aj našu spoločnosť. Z jednej strany, z pohľadu obchodu, kedy sa zo začiatku znížil počet objednávok resp. spomalil tok tovaru a z druhej strany, spôsob výkonu práce našich zamestnancov. Kolegovia pracujúci vo veľkých kanceláriách boli vybavení technikou, aby mohli vykonávať plnohodnotne svoju prácu aj zo svojich domovov. Takto sme zabezpečili ochranu zdravia našich zamestnancov a zároveň plynulý chod prevádzky našej spoločnosti. Zároveň od začiatku pandémie sme zabezpečili pravidelné dezinfikovanie všetkých administratívnych priestorov, pravidelné testovanie všetkých zamestnancov, aby sme minimalizovali šírenie nákazy a každý zamestnanec má na svojom pracovisku k dispozícii dezinfekčné prostriedky, priebežne rozdávame rúška a respirátory a kvartálne dostávajú zamestnanci vitamíny. V minulom roku naša spoločnosť organizovala deň zdravia, kde zamestnancom ktorí mali záujem bola vykonaná kontrola krvného obrazu a protilátok proti COVID-19. Všetky náklady na tieto opatrenia znáša naša spoločnosť.

METRANS je spoľahlivým a stabilným zamestnávateľom. Držíme sa ideológie neprepúšťania našich zamestnancov ani počas ekonomických kríz, ktoré nás všetkých z času na čas postihujú. Už aj v minulosti sa to ukázalo ako dobré rozhodnutie. Dúfajme v skoré uzdravenie ekonomiky, aj keď máme pred sebou jeden z tých ťažších rokov. Kolektív – rodina METRANS – je jednou z najväčších investícií a najcennejších investícií. Bez našich kolegýň a kolegov by to nešlo.

Je v dnešnej dobe ťažké nájsť vhodnú pracovnú silu?

Je pravda, že v dnešnej dobe je ťažšie nájsť vhodných uchádzačov na technické pozície. Mladí ľudia majú skôr ekonomické zameranie a prejavujú záujem skôr o prácu v administratíve, zatiaľ čo o manuálnu prácu je menší záujem. Preto nájsť vhodného elektrikára, autoelektrikára, alebo mechanika strojov je dnes náročnejšie, ako v minulosti. Samozrejme, každý musí byť na danú pozíciu primerane zaškolený a pri odborných profesiách treba mať aj potrebné osvedčenia, ktoré takisto zabezpečujeme pre našich zamestnancov.

Aké pracovné pozície máte momentálne voľné?

V súčasnosti máme voľné pracovné miesta na našom zákazníckom servise, ktorý je jednou z našich najväčších oddelení. Tu sa vyžaduje aktívna znalosť anglického jazyka – ústne aj písomne – keďže komunikácia so zahraničnými zákazníkmi a koordinácia prepravy kontajnerov prebieha predovšetkým v angličtine. Komunikácia s klientmi prebieha primárne cez email, ale treba byť pripravený aj na ústnu komunikáciu.

Máme samozrejme voľné pozície aj na odborné a technické služby. Ponúkame pracovné pozície na údržbu terminálu, vodiča kontajnerového prekladača, automechanika, ale aj IT vývojárov.

Kde si môžu záujemcovia o prácu nájsť informácie o voľných pracovných miestach a ako prebieha samotný výber kandidátov na voľné pracovné pozície?

Všetky naše voľné miesta sú uverejnené na stránke www.Profesia.sk, ako aj na našej vlastnej kariérnej stránke - https://kariera.metrans.sk/. Uchádzači musia najskôr zaslať životopis na kontaktné údaje uvedené v pracovnej ponuke. Najprv vyhodnotíme, či je kandidát vhodný na danú pracovnú pozíciu, prípadne na inú prácu, a potom nasleduje pracovný pohovor. Ja som zástankyňou osobného stretnutia, preto pracovné pohovory sa konajú u nás osobne. Tu sa rozhodne, či kandidát spĺňa základné predpoklady. V prípade záujmu o prácu na našom zákazníckom servise prebieha dvojkolové výberové konanie formou osobného pohovoru, ktorého sa zúčastňuje už aj vedúci daného oddelenia. V ostatných prípadoch máme jednokolové výberové konanie.

Asi každý uchádzač o prácu je v prvom rade zvedavý na ponúkaný plat. Aký plat, prípadne iné benefity ponúka vaša spoločnosť?

Ponúkanú mzdu samozrejme vždy uvádzame v inzeráte pri každej pracovnej ponuke, ako aj to, kedy dôjde k prvému zvýšeniu platu. Medzi dôležité benefity pre našich zamestnancov patrí aj kvartálna odmena, čo je vlastne 13. a 14. plat, ktorý je rozložený do štyroch štvrťročných odmien počas roka.

Našim zamestnancom takisto plne hradíme stravné lístky a náš príspevok za nočnú prácu je vyšší, ako vyžaduje zákon. Mimochodom, na administratívnych pozíciách sa pracuje iba počas pracovného týždňa 40 hodín týždenne a prevádzka funguje nonstop.

U nás má každý zamestnanec bez ohľadu na vek nárok na 25 dní dovolenky v roku, jeden deň voľna pri narodení dieťaťa, ako aj jeden deň voľna pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ.

Okrem vyššie uvedených benefitov plánujeme v roku 2022 pre našich zamestnancov ďalšie benefity. Naďalej budeme pracovať na tom, aby spoločnosť METRANS bola aj naďalej stabilným, spoľahlivým a moderným zamestnávateľom v dunajskostredskom regióne.

Staňte sa aj VY členom tímu METRANS!

Všetky naše aktuálne pracovné ponuky nájdete na nasledujúcich stránkach: