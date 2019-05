Zo 154 plánovaných aktivít na integráciu Rómov sa v roku 2018 plnilo 85

Zo 154 aktivít a opatrení, ktoré mali byť v roku 2018 realizované v rámci integrácie Rómov, bolo 85 splnených, respektíve sa priebežne plnilo, vo fáze prípravy bolo 54 opatrení a 15 aktivít sa neplnilo. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Bilanciu za rok 2018 predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.