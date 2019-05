Zverejnili oficiálne výsledky, víťazom je koalícia PS – Spolu

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila v nedeľu Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.