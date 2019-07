ZVJS požiadalo, aby sa proces s Marianom K. konal v bratislavskej väznici

ZVJS poukazuje na vysoké riziko ohrozenia bezpečnosti eskortovanej osoby, príslušníkov vykonávajúcich eskortu, ako aj ochrany poriadku a bezpečnosti v objekte súdu.

„Každá eskorta je spojená so zvýšeným bezpečnostným rizikom. V nadväznosti na to uvádzame, že v každom ústave na výkon väzby je z hľadiska zabezpečenia účelu výkonu väzby nepretržite zabezpečené stráženie, čo znižuje nielen riziko ohrozenia bezpečnosti a zabezpečenia súdnych pojednávaní. Zároveň je komplexne zabezpečená dôsledná kontrola vstupujúcich osôb, dopravných prostriedkov a podobne. Akceptácia návrhu by mala výrazný vplyv na hospodárnosť a efektívnosť vykonávaných eskort v uvedenej trestnej veci z hľadiska nasadenia mimoriadnych síl a prostriedkov”