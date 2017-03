Do kostola v Hronseku chodia ľudia na služby Božie i na koncerty

Hoci sa to zvonka nezdá, je v ňom až 1100 miest na sedenie, amfiteatrálne usporiadaných, pričom z každého miesta je vidieť na oltár.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku neďaleko Banskej Bystrice. Foto: TASR - Veronika Klusková Foto: TASR - Veronika Klusková

Hronsek 18. marca (TASR) – Drevený artikulárny evanjelický kostol v Hronseku patrí spomedzi historických pamiatok v Banskobystrickom okrese medzi najčastejšie vyhľadávané. Jeho stavba sa začala v roku 1725 a do roka bola hotová. Hoci sa to zvonka nezdá, je v ňom až 1100 miest na sedenie, amfiteatrálne usporiadaných, pričom z každého miesta je vidieť na oltár. Do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO bol zapísaný 7. júla 2008.Hronseckú pamiatku každoročne navštívia tisíce ľudí nielen zo Slovenska, ale i zahraničia a zo sprievodcovského výkladu sa dozvedia, že kostol má prvky nemeckej a škandinávskej architektúry, ako i prvky domácej ľudovej tvorby, ktorú charakterizujú lipové listy - symbol Slovanov. Je osem metrov vysoký, 26 metrov dlhý a 11 metrov široký. Pôdorys má do tvaru kríža. Do kostola vedie päť vchodov postavených oproti sebe a po celom jeho obvode je rozmiestnených 30 okien. Klenba tvarom pripomína prevrátenú loď. Strecha je šindľová, na jej troch stranách sú dubové kríže, len nad jedným vstupom je umiestnený kohút, symbol kresťanskej bdelosti.Zaujímavosťou je oltár, ku ktorému patrí šestica vymeniteľných obrazov. Sú rozmiestnené na priečelí chórov a striedavo sa osadzujú do spoločného rámu oltára podľa aktuálnej liturgie počas roka. V kostole sa pravidelne konajú služby Božie. Keďže má výbornú akustiku, predurčuje ho to aj na koncerty vážnej hudby.Podľa evanjelickej farárky Anny Jakušovej, ktorá sa za podpory cirkevného zboru stará o ochranu kostola a sprevádza jeho históriou turistické výpravy a návštevníkov, kostol patrí k artikulárnym, čo znamená, podľa článkov postavený. Konkrétne podľa 25 a 26 zákonného článku, čo sa povie po latinsky artikula. Kostol musel spĺňať určité podmienky. Musel byť postavený celý z dreva, bez použitia železného klinca v hlavnej nosnej konštrukcii, bez veže, bez hlavného vchodu od dediny a musel byť postavený za jeden rok. Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica tiež z roku 1726.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR